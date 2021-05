Euroleague: Μέλος της καλύτερης ομάδας ο Πάνγκος

Αυτό είναι ο Καναδός γκαρντ της Ζενίτ, Κέβιν Πάνγκος, ο οποίος ψηφίστηκε μετά τους Λούτσιτς, Μίτσιτς και Μίροτιτς.

Το πρώτο «βιολί» της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με 13,5 πόντους, 6,7 ασίστ και 2 ριμπάουντ μέσο όρο και παρότι η ρωσική ομάδα δεν προκρίθηκε στο Final Four της Κολωνίας, κέρδισε το βραβείο.

The latest player voted into the All-EuroLeague first team is @KPangos of @zenitbasket ?



Pangos played a huge part in his team making the playoffs for the first time ever, not missing a single game this season!