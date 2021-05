ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Η ατάκα από Βατούτιν που ξεκαθαρίζει το τοπίο για Τζέιμς

Η επέκταση της συνεργασίας της ΤΣΣΚΑ με τον έμπειρο Έλληνα προπονητή, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (17/5), έδειχνε έμμεσα και τις εξελίξεις, σε ό,τι είχε να κάνει με το μέλλον του ποιοτικού «μπόμπερ».

Ο πρόεδρος της ομάδας, Αντρέι Βατούτιν, μιλώντας στο «MatchTV», ανέφερε και επίσημα αυτό που λίγο - πολύ όλοι περίμεναν: πως με τον Ιτούδη στον πάγκο δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο Τζέιμς στην «ομάδα του στρατού»

Πλέον, τους επόμενους μήνες θα πρέπει να βρεθεί η... φόρμουλα μεταξύ των δύο πλευρών, για να έρθει η οριστική αποδέσμευση του 31χρονου γκαρντ.

CSKA president Andrey Vatutin in his interview to MatchTV says that while Dimitris Itoudis is working for the club there’s no way Mike James will be there, too.