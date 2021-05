Euroleague: Στην καλύτερη 5άδα ο Μίσιτς

Μετά τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς της Μπάγερν Μονάχου, σειρά πήρε ο Βασίλιε Μίτσιτς της Αναντολού Εφές.

Ο Σέρβος γκαρντ, ήταν καθοριστικός στην πορεία της τουρκικής ομάδας προς το Final Four της Κολωνίας, έχοντας μέσο όρο 16,3 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ και 1,2 κλεψίματα, παίζοντας 29’:42’’ ανά παιχνίδι.

The next member of the All-EuroLeague First Team...



What a season from Vasilije Micic ?