Ζαλγκίρις: Εκτός με Παναθηναϊκό ο Χέιζ

Συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέιζ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό μετά τα τεστ που έγιναν την Τρίτη (6/4) και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με τους «πράσινους» για την 34η αγωνιστικής της Euroleague (8/4, 20:00).

Ο Αμερικανός φόργουορντ εμφάνισε συμπτώματα της νόσου, ενώ δεν είχε την παραμικρή επαφή με την ομάδα από την Παρασκευή.

Από ‘κει και πέρα, τα υπόλοιπα μέλη των Λιθουανών βρέθηκαν αρνητικά στον ιό, μεταξύ αυτών και ο Όγκουστιν Ρούμπιτ, ο οποίος νοσούσε τις τελευταίες ημέρες.

