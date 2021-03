Euroleague: Μήνυμα κατά του ρατσισμού

Τα αστέρια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ένωσαν τις φωνές τους για να στείλουν ένα μήνυμα και στην 30η αγωνιστική αναμένεται να φορέσουν και μπλουζάκια κατά του ρατσισμού.

Δείτε εδώ το βίντεο:

.@EuroLeague players call for racial tolerance as we continue our fight for equality and against discrimination ✊? #NotinOurWorld pic.twitter.com/xII4qgXsy6