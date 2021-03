Euroleague: MVP του Φεβρουαρίου ο Κάλινιτς

O Νίκολα Κάλινιτς πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και κέρδισε το βραβείο του MVP για τον Φεβρουάριο στην Euroleague.

O φόργουορντ της Βαλένθια ήταν εξαιρετικός τον Φεβρουάριο και κέρδισε το βραβείο του MVP, αφού σε αυτό το διάστημα μέτρησε 15,3 πόντους, 5,7 ασίστ και 21,3 στο ranking μέσο όρο.

The MVP of February...



Nikola Kalinic was on RELENTLESS form for @valenciabasket ? pic.twitter.com/1pr2lYZpag