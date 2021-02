Euroleague: «Δώρο» στον Γιώργο Πρίντεζη (video)

Η Euroleague μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, ανήρτησε ένα βίντεο διάρκειας περίπου πέντε λεπτών, με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του υπαρχηγού του Ολυμπιακού, με τα buzzer-beater κόντρα σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη και Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ να ξεχωρίζουν.

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι ο Πρίντεζης είναι πλέον ένα κομμάτι της ιστορίας της διοργάνωσης, αφού είναι τρίτος σκόρερ με 3.401 πόντους (10,2 κατά μέσο όρο) σε 332 ματς, 6ος ριμπάουντερ (1.379) με μόλις δύο πίσω από τον Κάιλ Χάινς και 8ος στο συνολικό INDEX με 3.616 βαθμούς (10,89 κατά μέσο όρο).

Δείτε το βίντεο:

Happy Birthday Georgios Printezis!



Celebrate by checking out some of his CLUTCH moments... ? pic.twitter.com/qfSb0r8q7x