Αρμάνι Μιλάνο: Ακόμα ταλαιπωρείται στην Ισπανία (video)

Ξινή βγήκε στην Αρμάνι Μιλάνο η μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ την Παρασκευή. Η αποστολή λόγω του παγετού δεν κατέστη εφικτό να αναχωρήσει από τη Μαδρίτη ούτε το Σάββατο, αλλά ούτε και την Κυριακή.

Η διοίκηση αποφάσισε να μεταβεί η ομάδα με τρένο στη Βαλένθια αναζητώντας από εκεί μια πτήση για να επιστρέψει στην Ιταλία.

Μάλιστα η ισπανική ομάδα προς τιμήν της παραχώρηση τη «Φοντέτα» για να προπονηθεί η Αρμάνι.

Όλα αυτά κι ενώ για την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση με τη… Βαλένθια στο Μιλάνο για την Ευρωλίγκα.

Yes. Practice is in Valencia. Tomorrow game is in Milan. #TheTerminal #insieme pic.twitter.com/UVg1uMwI1G