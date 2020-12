Euroleague: Με Παπαπέτρου και ΜακΚίσικ το Top-10 Νοεμβρίου (video)

Η ασίστ του Ιωάννη Παπαπέτρου με την Εφές και το κάρφωμα του Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού με τη Ζενίτ, βρίσκονται στη δεκάδα των καλύτερων φάσεων για το μήνα Νοέμβριο.

Δείτε το Top-10:

They are here and they are ????????? ?



Enjoy the Top 10 Plays from November now!



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/spWtVtBVS7