Σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο το παιχνίδι της 3ης Δεκεμβρίου ανάμεσα σε Ζενίτ και Φενέρμπαχτσε θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Νωρίτερα μέσα στο Νοέμβριο, ο ίδιος δημοσιογράφος, είχε ενημερώσει πως τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στην Αγία Πετρούπολη δεν επιτρέπουν την παρουσία φιλάθλων στις αθλητικές εκδηλώσεις.

Η ανάρτηση:

The game between Zenit and Fenerbahce on December 3rd is going to take place behind closed doors.