Euroleague: Ο ΜακΚίσικ το κάρφωμα της βραδιάς (video)

Ο Αμερικανός γκαρντ, είχε κάνει ένα απίστευτο κάρφωμα την προηγούμενη εβδομάδα, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και είπε να... συνεχίσει δυναμικά.

Και αυτήν την εβδομάδα, ένα από τα καρφώματα που έκανε εναντίον της Άλμπα, αναδείχθηκε στο καλύτερο της βραδιάς από τη Euroleague, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

.@ShaqInTheBox gets into the paint and HAMMERS it home ??



'Dunk of the Night' I @basketlover pic.twitter.com/gnrJURuX15