Όταν ο «Νέντο»... σκότωσε την Φενέρ

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ματς της Πέμπτης με την Φενέρμπαχτσε έχει μπει στην τελική της ευθεία με τους "πράσινους" να αντιμετωπίζουν τους Τούρκους την Πέμπτη το βράδυ (22/10, 21.00) στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Δύο μέρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι και στην Euroleague θυμήθηκαν την βραδιά του 2018, όταν ο Νεμάνια Νέντοβιτς είχε "σκοτώσει" τους Τούρκους και με 31 πόντους είχε σημειώσει ρεκόρ καριέρας..

Δείτε το:

In 2017-18, @nedovic1624 had a night against Fenerbahce... Can he do the same for @paobcgr? pic.twitter.com/Uyp8Bd5BJZ