Ολυμπιακός-Μακάμπι: To buzzer-beater του Χάρισον στο ΣΕΦ (photos+video)

Τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ υπέγραψε ο Άαρον Χάρισον. Τέσσερα δεύτερα έμεναν για τη λήξη του αγώνα και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη μπάλα, με το σκορ να είναι ισόπαλο 82-82.

Το κρίσιμο σουτ το πήρε ο Χάρισον και δεν απογοήτευσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ευστόχησε σχεδόν σε νεκρό χρόνο σε σουτ τριών πόντων από τα 8,5 μέτρα και έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό για το τελικό 85-82.

Δείτε το επικό σουτ…

.@AaronICE2 WHAT A WAY TO WIN THE GAME! ??#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ccJ3E9cRN3