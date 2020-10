Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης: Θετικοί Χόλινς και Πουσκόφ!

Μετά τις ΤΣΣΚΑ, Χίμκι, Ζαλγκίρις, και τη σημερινή της αντίπαλο, στα κρούσματα COVID-19, πήρε η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ και μάλιστα, λίγες ώρες από το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα, που μετατέθηκε κατά μία ημέρα, λόγω κρουσμάτων και στους «Μπλαουγκράνα»!

Όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης η Ζενίτ, ο Όστιν Χόλινς, ο Άντον Πουσκόφ και ο μασέρ της ομάδας, Αντρέι Κοζλόφ, βρέθηκαν θετικοί μετά από τεστ κορωνοϊού, απομονώθηκαν άμεσα, είναι υπό ιατρική παρακολούθηση και μέχρι στιγμής, νιώθουν καλά.

Τα τεστ θα επαναληφθούν και «η προετοιμασία για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα συνεχίζεται κανονικά» όπως καταλήγει η ανακοίνωση.

