Χίμκι: Νέα κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα (photos)

Το πρόβλημα με την εξάπλωση του ιού, στην ομάδα της Μόσχας είναι σημαντικό, αφού πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι Γιάνις Τίμα, Τζόρνταν Μίκι και Εβγκένι Βορόνοφ, βρέθηκαν θετικοί και φυσικά, αμέσως τέθηκαν σε καραντίνα, τηρώντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα, χάνοντας το αποψινό παιχνίδι.

Όπως έκανε γνωστό πριν από λίγο η Χίμκι, όμως, προέκυψαν άλλα δύο θετικά κρούσματα στην ομάδα!

Ο λόγος για τον Γκρεγκ Μονρό και τον Μαξίμ Μπαράσκοφ, οι οποίοι προφανώς και τέθηκαν νοκ-άουτ από τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις, με το πρόβλημα της Χίμκι, να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.

Το ποστ της ρωσικής ομάδας στο Twitter:

? По итогам этапного тестирования основной команды к игре против «Жальгириса» были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у @M10OSE и Максима Барашкова / Monroe and Barashkov were tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/mJO30qtGlU