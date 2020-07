Μπάγερν Μονάχου: Ανακοίνωσε Τζέιλεν Ρέινολντς (video)

Ο 28χρονος παίκτης, που πέρασε ένα διάστημα της περσινής σεζόν με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, συμφώνησε με την Μπάγερν και έγινε και επίσημα παίκτης της.

Το deal των δύο πλευρών είναι για 1+1 χρόνια. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε πως από το 2016, όταν και άρχισε την επαγγελματική του καριέρα, ο Ρέινολντς δεν έχει κλείσει ποτέ διετία στην ίδια ομάδα!

Official! @fcb_basketball confirmed the signing of Jalen Reynolds on a 1+1 year deal. #easyCreditBB #EuroLeague pic.twitter.com/5FMwAU54nO