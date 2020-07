Τζατζουάν Τζόνσον το νέο «χτύπημα»

? WELCOME TO THE AUDI DOME, JAJUAN!⠀

⠀

Wir verstärken unseren Froncourt mit dem 2,08 Meter großen Dunk-Spezialisten JaJuan Johnson.



? Mehr zur Verpflichtung auf unserer Website: https://t.co/DeGpy7BhgG#FCBB #FCBB2021 #WelcomeJaJuan #JaJuanJohnson #NBA #AudiDome pic.twitter.com/TBWdp9j7YW