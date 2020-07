Στην Μπάγερν ο Μάλκολμ

? WELCOME TO THE AUDI DOME, MALCOLM!⠀

Der Amerikaner Malcolm Thomas kommt vom #EuroLeague-Topklub Fenerbahce und erhält einen 1+1-Vertrag.



? Mehr zur Verpflichtung auf unserer Website: https://t.co/Y6Z2FmfiER#FCBB #FCBB2021 #MalcolmThomas #WelcomeMalcolm #AudiDome pic.twitter.com/jpziaJvgNj