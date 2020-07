Ζαλγκίρις: Γκαρίνο και επίσημα (video)

Παίκτης της Ζαλγκίρις είναι και με τη... βούλα ο Πατρίσιο Γκαρίνο, ο οποίος έπειτα από δύο χρόνια στη Βιτόρια, για λογαριασμό της Μπασκόνια, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Κάουνας.

Ο Αργεντίνος φόργουορντ την περασμένη σεζόν στην Euroleague , είχε σε 23 παιχνίδια με την Μπασκόνια 4,5 πόντους και 1,7 ριμπάουντ σε 15’ συμμετοχής.

Zalgiris got some Argentinian ?? fire-power coming in, as Patricio Garino will be joining the green-and-whites. Welcome to Kaunas, @patitogarino! ?



Read more ➡️ https://t.co/jrKWbqMQd3 pic.twitter.com/xk6FdxfvJX