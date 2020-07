Παναθηναϊκός: Κάλεσμα Σαντ-Ρος στον κόσμο (video)

View this post on Instagram

☘ United We Stand ?​ ​ Οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2020-2021 συνεχίζονται! ​ ​ Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας οι οποίοι θα ανανεώσουν το εισιτήριό τους έως τις 03/08, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στη διαδικασία του check-in σε περίπτωση που οι αγώνες διεξαχθούν με περιορισμένη παρουσία θεατών.​ ​ Μάθε περισσότερα και ανανέωσε τη θέση σου στο link in Bio​ ​ #paobc #WeTheGreens #UnitedWeStand #panathinaikosbc #seasontickets #panathinaikos