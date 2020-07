Μπασκόνια: Ελεύθερος ο Χένρι - Είπε «όχι» σε πρόταση ανανέωσης

Η Μπασκόνια έκανε πρόταση με μειωμένες αποδοχές στον άλλοτε παίκτη της Ούνικς Καζάν, όμως όπως αναφέρει ο Εμιλιάνο Κάρτσια, η απάντηση του παίκτη ήταν αρνητική.

Πλέον, ο Χένρι είναι ελεύθερος στην αγορά να αναζητήσει το επόμενο συμβόλαιο στην καριέρα του, με την Μπασκόνια να συνεχίζει τις επαφές της μαζί του, ώστε να τον πείσει να παραμείνει υπό τις οδηγίες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Pierria Henry as of today is a free agent after he rejected a proposed restructuring of the 2-years and $2M left on the contract with Baskonia, a source told @Sportando and @chemadelucas.

The two sides have resumed talks on a new deal but, as of now, the PG is free agent