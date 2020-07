ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ελεύθερος ο Σαντ-Ρος!

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Χάουαρντ Σαντ-Ρος, αφού δεν ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε για την επόμενη χρονιά.

O 29χρονος παίκτης αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια στην Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 5.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Η «αρκούδα» ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα.

Thank you, Howard!



Our club used the contract option to release Howard Sant-Roos.#CSKAbasket pic.twitter.com/XZiPwxidXQ