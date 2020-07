Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης: Φριτζόν για ένα χρόνο

Με την προσθήκη του Φριντζόν ο Τσάβι Πασκουάλ απέκτησε επιπλέον εμπειρία στο ρόστερ του και ένα «σίγουρο σουτ» σε παίκτη που θα συμπληρώνει το ροτέισιον, ενώ παράλληλα ενίσχυσε και το ρωσικό στοιχείο εντός των αποδυτηρίων.

Όπως ανακοινώθηκε, η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά συμβόλαιο ενός έτους.

?️@VFridzon is a new Player of our Club. 1-year ?️⚡️ pic.twitter.com/yiIjlx7QTh