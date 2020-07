Μπάγερν Μονάχου: Συμφωνία με Τρινκιέρι

Μάλιστα, το έγκυρο Sportando αναφέρει πως μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει και η ανακοίνωση από την πλευρά των Βαυαρών.

Ο άλλοτε τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας θα επιστρέψει στην Γερμανία μετά από μία καλή διετία στην Παρτιζάν, καθώς από το 2014 μέχρι το 2018 βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία της Μπάμπεργκ.

Bayern Munich will officially announce this week the hiring of Andrea Trinchieri as head coach for next season, I am told.

Trinchieri returns to German Bundesliga after his experience with Partizan Belgrade