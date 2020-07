Ο Λιθουανός σέντερ θα ενισχύσει την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, η οποία τον καλωσόρισε με το παρακάτω βίντεο:

? Let Us introduce Our newcomer @GudaitisAG ? pic.twitter.com/mz4q8BCCYe