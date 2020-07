Προς Ζενίτ ο Γκουντάιτις (video)

Μετά τον Κέβιν Πάνγκος, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να προσθέσει στο ρόστερ της και το Λιθουανό σέντερ, που δεν θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο, όπως αναφέρει το έγκυρο Sportando.

Τη σεζόν 2019-2020 με την ιταλική ομάδα στην Euroleague, o Γκουντάιτις σε 29 παιχνίδια είχε 10.3 πόντους (67,1% στα δίποντα, 71,5% στις βολές) και 6.3 ριμπάουντ.

Arturas Gudaitis is expected to leave Olimpia Milano (sooner or later) to join Zenit St. Petersburg, a source told @Sportando