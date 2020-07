Χίμκι: Ανανέωσε για ακόμα μια σεζόν ο Μπούκερ (video)

Λίγες ημέρες μετά την παραμονή του Αλεξέι Σβεντ, η Χίμκι επισημοποίησε και την επέκταση στο συμβόλαιο του Ντέβιν Μπούκερ.

O Αμερικανός σέντερ εξελίχθηκε σε σημαντικό «εργαλείο» για τους Ρώσους (11,6 πόντοι, 4,8 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague) και θα παραμείνει στην ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις για ακόμα μία χρονιά.

⚡ Девин Букер продлил контракт с «Химками»! / Devin Booker stays at Khimki for on more year!

