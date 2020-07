Δείτε στο παρακάτω βίντεο μερικές από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές των Σέρβων στην Euroleague:

Making moves in the last week ?



How will @kkcrvenazvezda do next season?



'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/NRcLCYG74e