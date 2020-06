Επίσημο: Στην Αρμάνι ο Ντατόμε! (photos+video)

Στην Ιταλία για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο επέστρεψε ο Λουίτζι Ντατόμε, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα του Έτορε Μεσίνα.

Ο διεθνής φόργουορντ που έμεινε ελεύθερος το πρωί της Τρίτης από τη Φενέρμπαχτσε, τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Αρμάνι, υπογράφοντας μάλιστα τριετές συμβόλαιο.

Ο Ντατόμε επιστρέφει λοιπόν στην πατρίδα του, μετά από 7 χρόνια, όπου πήρε την απόφαση να αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NBA (Πίστονς, Σέλτικς), ενώ πραγματοποίησε εκπληκτικά πράγματα στα 5 χρόνια που βρέθηκε στην Πόλη για τη Φενέρ.

Εκεί που υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατέκτησε τον τίτλο της Euroleague το 2017, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 80-64 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Τη φετινή σεζόν σε 28 παιχνίδια στην Euroleague, ο Ιταλός μέτρησε 8,3 πόντους (43,1% στο τρίποντο), 3,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

? “Felice di ricominciare in questo Club“: l’Olimpia e Milano accolgono Gigi Datome ➡️ https://t.co/LaIy9tDyZ1



? “Happy to restart from this Club“: Olimpia and Milan welcome Gigi Datome ➡️ https://t.co/xQVnliKbM9#insieme #WelcomeGigi #GigiDatome @GigiDatome pic.twitter.com/xZByrEtI19