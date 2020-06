Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης: Ανακοίνωσε Ζακχάροφ (video)

Ο Ρώσος διεθνής γκαρντ θα ενισχύσει τον εγχώριο κορμό και θα αποτελέσει μία συμπληρωματική λύση στην περιφέρεια για την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Πριν από τη διακοπή, ο 27χρονος είχε 11.8 πόντους, 2.1 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Welcome, Denis Zakharov!



Our club has signed a two-year contract with a Russian guard.



