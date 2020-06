Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Τζένκινς... ο Ραζνάτοβιτς

Ο ατζέντης του Αμερικανού γκαρντ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, έγραψε σήμερα (20/6) ευθέως οτι ο Τσαρλς Τζένκινς θα φορά τα ερυθρόλευκα από τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε ότι αποτελεί μία προσωπική επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και στην Χίμκι προ διετίας.

Όπως είναι λογικό, ο Έλληνας κόουτς γνωρίζει καλά τον νέο του παίκτη που φημίζεται κατά βάση ως περιφερειακός αμυντικός.

Δείτε την ανάρτηση:

Charles Jenkins is the new player of Olympiacos! #BeoBasket