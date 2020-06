Επίσημο: Στην ΤΣΣΚΑ ο Μιλουτίνοφ!

Το πρωί της Τρίτης, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νίκολα Μιλουτίνοφ για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον Σέρβο σέντερ να αφήνει τον Ολυμπιακό.

Ο Μιλουτίνοφ μέτρησε φέτος 10,3 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά ματς στην Euroleague και πηγαίνει στην Ρωσία για να αναλάβει θέση βασικού σέντερ και να καλύψει το κενό που άφησε ο Κάιλ Χάινς.

«Μετά από πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, ήταν ώρα για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Όλες οι αποφάσεις μου μέχρι τώρα ήταν δύσκολες, αλλά όχι αυτή. Είναι ένα κλαμπ με μεγάλη παράδοση, με έναν πρόεδρο που ζει για την ομάδα του, έναν προπονητή που κατακτά τρόπαια. Ένας εξαιρετικός οργανισμός.

Είναι τιμή μου να είμαι παίκτης της ΤΣΣΚΑ και γνωρίζω τις ευθύνες που κρύβονται πίσω από το όνομά της. Ανυπομονώ για το νέο ξεκίνημα», ανέφερε ο Σέρβος σέντερ, λίγο μετά την ανακοίνωση από την πλευρά της νέας του ομάδας.

