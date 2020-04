Ολυμπιακός: Σενάρια για Μάλκολμ Ντιλέινι (video)

Την ομάδα της νέας σεζόν σχεδιάζει ο Ολυμπιακός και ψηλά στη μεταγραφική του λίστα βρίσκεται ο Μάλκολμ Ντιλέινι. Ο Αμερικανός γκαρντ αρέσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος τον θέλει στον Ολυμπιακό, ωστόσο παραμένει δεμένος με συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα.

Ο 31χρονος άσος βρίσκεται και στο στόχαστρο της Ολίμπια Μιλάνο, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να έχουν προβάδισμα. Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος Λούκα Ντ’ Αλεσάντρο του sportando, δίνει να διάσταση στην υπόθεση. Σε tweet του υποστηρίζει ότι οι Πειραιώτες προσφέρουν συμβόλαιο με 1,8 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον Ντιλέινι, ενώ στέκεται μείωση στη φορολογία του μισθού των αθλητών στην Ελλάδα.

Olympiacos BC Piraeus would be ready to put 1.8 million euros per season for Malcolm Delaney, given the new taxes in Greece would rise slightly between net and gross.