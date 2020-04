Ολυμπιακός: «Πρόταση σε Μπρόκχοφ» (videos)

Μεταγραφικά σενάρια από το Ισραήλ εμπλέκουν τον Ολυμπιακό, καθώς τον θέλουν να έχει καταθέσει πρόταση στον Ράιαν Μπρόκχοφ. Ο Αυστραλός φόργουορντ βρίσκεται στη λίστα των... περιζήτητων free agents ενόψει καλοκαιριού και οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να ενδιαφέρονται ενεργά για την απόκτησή του.

Ο δημοσιογράφος Ρόι Κοέν αποκάλυψε μέσω twitter πως οι Πειραιώτες κινούνται για την περίπτωση του Ράιαν Μπρόκχοφ, έχοντας καταθέσει ήδη στο «τραπέζι» πρόταση ύψους 800.000 δολαρίων.

