Πιτίνο: «Από τις δυσκολότερες σειρές αγώνων»

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, στο Twitter, ο Ρικ Πιτίνο αναφέρθηκε στη σειρά αγώνων που έρχεται για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στη διοργάνωση, η οποία συνιστά και μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα.

Ο Αμερικανός τεχνικός των «πρασίνων» τόνισε παράλληλα, πως όλα ξεκινούν από το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, το βράδυ της Παρασκευής στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

«Μεγάλη πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Μία από τις δυσκολότερες σειρές αγώνων που θα δώσει η ομάδα μας. Τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια, έξι εκτός. Πρέπει να καταβάλουμε την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια στο παιχνίδι. Όλα ξεκινούν αύριο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Gauntlet for PAO has been thrown. One of the toughest stretches the team will face. 4 home 6 away. Barcelona, @ Real Madrid, @ Olympiacos, CSKA, @ Fenerbahce, @ Alba, Khimki, @ Efes, Maccabi, @ Baskonia. Must have the best effort with every phase of the game. All starts tomorrow