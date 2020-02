Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον ΜακΚίσικ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σακίελ ΜακΚίσικ, με τον Αμερικανό γκαρντ να προορίζεται ουσιαστικά για τη θέση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος χειρουργήθηκε πρόσφατα.

Βέβαια, αξίζει να τονίσουμε πως ισχύει ακόμα η απαγόρευση μεταγραφών, καθώς η Euroleague δεν έχει ανακοινώσει αν υπάρχει άρση του ban στους Πειραιώτες, ενώ να θυμίσουμε πως ΜακΚίσικ αποχώρησε από τη Μπεσίκτας εξαιτίας οφειλών που υπήρχαν προς το πρόσωπό του.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις "2" και "3".

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 17/08/1990

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ/Σμολ Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Victoria Libertas Pesaro, Changwon LG Sakers (2015–2016), Muratbey Usak Sportif (2016–2017), Gran Canaria, Avtodor Saratov (2017–2018), Gaziantep (2018–2019), Besiktas Sompo Japan (2019–2020)

Οι αριθμοί του…

Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε σύνολο 17 αγώνων και μέσο όρο 32.29 λεπτά συμμετοχής είχε μ.ο. 17.65 πόντους, 4.41 ριμπάουντ και 2.18 ασίστ. Στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Basketball Champions League, σε 13 αγώνες είχε μέσο όρο 30 λεπτά συμμετοχής, 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 2.1 κλεψίματα.