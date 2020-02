Ολυμπιακός: ΜακΚίσικ, ο αντί-Σπανούλης (videos+photos)

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας και στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού αναμένουν την ακριβή διάγνωση για τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων».

Εφόσον ο τραυματισμός του Σπανούλη είναι σοβαρός, τότε οι Πειραιώτες θα προχωρήσουν στην απόκτηση του Σακίελ ΜακΚίσικ. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει μεγάλη επαφή με το καλάθι, έχοντας φέτος στο BCL 16,6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Αμερικανός θα αγωνιστεί τα παιχνίδια που έχουν απομείνει για την Euroleague και εφόσον πείσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα, δεν αποκλείεται να παραμείνει και τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό.

Πάντως, δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά, πως ένας παίκτης που αποχώρησε από τη Μπεσίκτας λόγω οφειλών, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με ομάδα, της οποίας οι οφειλές προς παίκτες, ακούγεται πως ξεπερνούν τους… μήνες.

Shaquielle McKissic has terminated his contract in Besiktas for non payment of salaries, a source told @Sportando