ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Επιστροφή στη δράση για Χάκετ

Ο Ιταλός γκαρντ βρίσκεται κανονικά και πάλι στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη αφού ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του.

Συγκεκριμένα, ο Ντάνιελ Χάκετ είχε υποστεί στις αρχές του έτους εξάρθρωση στην φάλαγγα του μικρού του δαχτύλου, αλλά επέστρεψε μέσα σε 10-11 μέρες στις προπονήσεις και ίσως αγωνιστεί απόψε στο ματς απέναντι στην Μπασκόνια στην Μόσχα.

? Дани Хэкетт вернулся к тренировкам в общей группе и может принять участие в матче c @Baskonia.



Dani Hackett returned to practices and probable for the game.#CSKAbasket | #GameON