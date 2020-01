ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ανακοινώθηκε ο Σαντ-Ρος

Η ρωσική ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε το Σάββατο την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κουβανό γκαρντ/φόργουορντ ενημερώνοντας ότι υπέγραψε συμβόλαιο το οποίο έχει ισχύ μέχρι και το 2023.

Όπως αναφέρει στο σχετικό τιτίβισμα στο τέλος της σεζόν έχει δυνατότητα είτε η ομάδα είτε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ να... σπάσει το συμβόλαιο.

Sant-Roos moved to CSKA from AEK Athens, where he played since 2018. The contract with the player signed until the end of 2022-23 season with club’s and player’s options in the end of this season.

