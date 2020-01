ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πολύ κοντά στον «μπόμπερ» Ράουτινς ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ (photos+videos)

Πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή που μπορεί να δώσει πολλά στην ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ρικ Πιτίνο και οι συνεργάτες του το τελευταίο διάστημα έψαχναν εξονυχιστικά την αγορά για να βρουν τον παίκτη που θα ταιριάξει στο προφίλ του «τριφυλλιού» και θα μπορέσει να δώσει λύσεις και στις δύο πλευρές της του γηπέδου. Και τελικά ο Αμερικανός Hall of Famer κατέληξε στον Άντι Ράουτινς.

Ο 33χρονος παίκτης ανήκει στην τουρκική Μπαχτσεσεχίρ και οι «πράσινοι» είναι μια ανάσα από το να τον αγοράσουν από τον τουρκικό σύλλογο. Ο Άντι Ράουτινς έχει τεράστια εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχοντας αγωνιστεί στους Σκάιλαινερς, τη Βαρέζε, τη Γκαζιαντέπ, τη Μπάνβιτ και τη Μπαχτσεσεχίρ. Το μεγάλο του «όπλο» είναι η έφεσή του να σκοράρει έξω από τα 6.75 μέτρα και είναι χαρακτηριστικό πως πέρσι είχε στο Basketball Champions League ποσοστό ευστοχίας που ξεπερνούσε το 40%.

Μάλιστα οι Έλληνας φίλαθλοι και δη αυτοί της ΑΕΚ θα τον θυμούνται από τον μεταξύ τους αγώνα στην Τουρκία, όταν είχε «σκοτώσει» τον «Δικέφαλο» σημειώνοντας 7 τρίποντα στον συγκεκριμένο αγώνα. Παράλληλα, είναι ένας παίκτης κοντά στο 1.95 που έχει το κορμί να μαρκάρει αρκετούς παίκτες ενώ, μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι τελείωσε πέρσι την σεζόν στο Basketball Champions League με 10 πόντους μέσο όρο, 4.2 ριμπάουντ (κάτι που θέλει ο Πιτίνο από τους περιφερειακούς τους), αλλά και 3.3 ασίστ.

Who is who

Είναι 33 ετών, έχει ύψος 1μ93 κι είναι γιος του Λίο Ράουτινς, ενός εκ των πιο γνωστών προσωπικοτήτων του μπάσκετ στον Καναδα.

Καναδός που έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, ήταν νούμερο Νο38 του Ντραφτ από τους Νικς το 2010. Έπαιξε πέντε αγώνες με τους Νικς τη σεζόν 2010/11 στο ΝΒΑ και από το 2011 κι έπειτα παίζει στην Ευρώπη με εξαίρεση τη σεζόν 2012/13 που ήταν στη G-League με τους Τούλσα 66ερς. Έπαιξε σε Ισπανία (Αλικάντε), Γερμανία (Φρανκφούρτη), Ιταλία (Βαρέζε) και από το 2015 παίζει στην Τουρκία, για Γκαζιαντέπ, Μπάνβιτ και Μπαχτσεσεχίρ.