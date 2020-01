Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Αποθέωσε Μήτογλου ο Πιτίνο

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έφυγε θριαμβευτής από το Καλίνινγκραντ, επικρατώντας με 106-102 της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ανέβηκε στο 10-7, στη βαθμολογία της Euroleague.

Με ανάρτησή του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Ρικ Πιτίνο αναφέρει τα «κλειδιά» που οδήγησαν τους «πράσινους» στην νίκη, ενώ εξήρε και την εντυπωσιακή απόδοση του Ντίνου Μήτογλου.

«Τα κλειδιά για την μεγάλη νίκη με την ΤΣΣΚΑ. Κίνηση της μπάλας και των παικτών = 28 ασίστ και 8 λάθη. Μπράβο Ντίνο με 16 ριμπάουντ, Νικ με 17 ασίστ και Γουές με τα δύο τρίποντα. Δεν παραδιδόμαστε ποτέ. Θαυμάσια», ανέφερε ο Πιτίνο.

Keys to a great road victory vs CSKA: Ball movement/ player movement = 28 assists to 8 turnovers. Bravo Dinos with 16 rebounds, Nick with 17 assists And Wes with 2 clutch 3s. Never give in attitude-Awesome!