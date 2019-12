Δ. Γιαννακόπουλος: «Μεγάλη η επένδυση, αν ζητήσει κάτι ο προπονητής θα το κάνουμε» (video)

Στόχο του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ την παρουσία στο Final Four έθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Υψηλά είναι ο πήχης φέτος για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στην Ευρωλίγκα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τονίζει στην εκπομπή Total Football ότι στόχος είναι η παρουσία στο Final Four. Παράλληλα, επισήμανε πως αν ο Ρικ Πιτίνο ζητήσει κάτι παραπάνω, θα το κάνει πράξη.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρωτήθηκε για την ατμόσφαιρα και για το καλό κλίμα στο πρόσφατο ντέρμπι της Euroleague και αν αυτό έγινε σε αγώνα ευρωπαϊκό τυχαία ή όχι, για να απαντήσει: «Ο Ολυμπιακός επέλεξε τον δικό του δρόμο, πιστεύοντας πως στην Ελλάδα κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά. Αυτό είναι μια δική τους εκτίμηση, δικές τους αποφάσεις. Δυστυχώς αυτό που ζήσαμε προχθές στον αγώνα της Ευρωλίγκα δεν μπορούμε να το ζήσουμε στην Ελλάδα. Βασικά δεν το ζούμε αρκετά χρόνια τώρα. Ο Παναθηναϊκός όποτε έχανε, έδινε συγχαρητήρια στον αντίπαλο, αποδεχόταν την ήττα και έψαχνε να βρει εσωτερικά τι ήταν αυτό που έφταιξε. Στον Ολυμπιακό δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι υπάρχει και η ήττα στο πρόγραμμα, ότι υπάρχει και η ήττα σε έναν αγώνα. Είναι αποδεκτό από όλους ότι ο Παναθηναϊκός ήταν διαχρονικά καλύτερος από τον Ολυμπιακό».

Σχετικά με το αν θα ήθελε τον Ολυμπιακό ξανά στη Basket League και αν υπάρχουν προϋποθέσεις για αυτό, απάντησε: «Εμένα δεν με απασχολεί ποιες είναι οι άλλες 11 ή 13 ομάδες, εμένα με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει καλά και ο Παναθηναϊκός να κερδίζει. Θέλει ο Ολυμπιακός να είναι στο πρωτάθλημα; Θα πρέπει να ξανανέβει στην Α1 και να είναι στο πρωτάθλημα. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί το ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Εμένα με ενδιαφέρει το σπίτι μου, το οποίο είναι ο Παναθηναϊκός. Εμείς να πηγαίνουμε καλά…»

Όσο για το αν ήρθε η στιγμή να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four υπό τη δική του διοικητική καθοδήγηση, ανέφερε: «Υπήρξαν κάποιες χρονιές όπως η πρώτη όπου για ένα σουτ δεν πήγαμε στο Final Four, υπήρξαν άλλες χρονιές που ήμασταν στις τέσσερις ομάδες που είχαν πλεονέκτημα έδρας και τις δυο σεζόν παίξαμε με τους μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπης και ήμασταν άτυχοι. Φέτος έχει γίνει μια μεγαλύτερη επένδυση από άλλες χρονιές και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο τέλος θα φτάσουμε στον στόχο που είναι να φτάσουμε στο Final Four κι ενδεχομένως να σηκώσουμε και την Ευρωλίγκα».

Σχετικά με το αν μπορεί να υπάρξει ενίσχυση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, επεσήμανε: «Είναι μια χρονιά που είναι ιδιαίτερη από πολλές απόψεις. Είναι ιδιαίτερη γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε έναν προπονητή σαν τον Ρικ Πιτίνο, είναι μια χρονιά που έχουμε κάνει μια μεγαλύτερη επένδυση, ενδεχομένως να είναι και η τελευταία της ενασχόλησης μου με τον Παναθηναϊκό εφόσον όλα τα υπόλοιπα δεν προχωρήσουν και ναι αν χρειαστεί και αν το ζητήσει ο προπονητής να υπάρξει μια ακόμα επένδυση, ναι θα την κάνουμε».

Σε ερώτηση για το αν θα αποχωρήσει κι από το μπάσκετ αν δεν προχωρήσει το PAO ALIVE, απάντησε: «Το έχω πει επανειλημμένως πως αυτό είναι μια ειλημμένη απόφαση. Θέλω όμως να πιστεύω πως και ο Βοτανικός και το PAO Alive θα προχωρήσουν. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και για τα δυο».

Για τη μείωση της φορολογίας κι αν ανακουφίζει τις ΠΑΕ και ΚΑΕ, υποστήριξε: «Ανεξαρτήτως αν είναι δύσκολη η κατάσταση, σίγουρα ανακουφίζει, θα μπορέσουνε οι ομάδες να γίνουν ανταγωνιστικές και τα χρήματα να πάνε σε αθλητές αντί για την εφορία».

Για το πως του φαίνεται το πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό, σχολίασε: «Είναι πολύ πιο ήσυχο το πρωτάθλημα, αυτό το οποίο μας δείχνουν τα στατιστικά είναι ότι πολύ περισσότερες οικογένειες έρχονται στο γήπεδο. Μέχρι σήμερα μπορέσαμε και είδαμε τους παίκτες να είναι οι πρωταγωνιστές και εμείς οι διοικήσεις να είμαστε στην άκρη, κάτι το οποίο από την πλευρά του Παναθηναϊκού έχει τηρηθεί, άρα εμένα μου αρέσει η εικόνα του φετινού πρωταθλήματος πάρα πάρα πολύ».

Όσο για το αν υπάρχουν πράγματα που τον έχουν κουράσει στο ελληνικό μπάσκετ, επεσήμανε: «Σίγουρα είναι δύσκολο πράγμα το να ασχολείσαι με τον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχουν πράγματα στην καθημερινότητα που κανένας δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ασχολούμαστε νυχθημερόν… Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν στιγμές χαράς και ικανοποίησης. Να βλέπεις 20.000 ανθρώπους να χαίρονται, να φεύγουν με χαμόγελο, να σε βλέπουν στον δρόμο και να σου λένε ένα μπράβο, είναι επιβράβευση για όλους αυτούς τους κόπους και για όλο αυτό τον χρόνο τον οποίο ξοδεύουμε».