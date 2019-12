Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ολυμπιακός: Ένσταση οι «ερυθρόλευκοι»

Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες μετά τη λήξη του ματς στο ΟΑΚΑ κατέθεσαν ένσταση κατά του κύρους του αγώνα, διαμαρτυρόμενοι για ένα τάιμ-άουτ μετά τις δυο βολές του Παπαγιάννη, δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ντέρμπι.

Οι Πειραιώτες τονίζουν ότι ο Ρικ Πιτίνο ζήτησε τάιμ άουτ λίγο πριν από το τέλος της παράτασης, κι ενώ είχε χτυπήσει η κόρνα, ο Αμερικανός τεχνικός το πήρε πίσω και οι διαιτητές συνέχισαν το παιχνίδι. Μιλούν για το σημείο που ο Παπαγιάννης εκτελούσε βολές.

Ο team manager των «ερυθρόλευκων» Χρήστος Μπαφές μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανέφερε χαρακτηριστικά για την ένσταση: «Με 19'' για τη λήξη και όταν σούταρε βολές ο Παπαγιάννης ο Πιτίνο ζήτησε time out. Η γραμματεία χτύπησε την κόρνα, αλλά εν συνεχεία ο Πιτίνο καθυστερημένα ακύρωσε το time out. Οι άνθρωποι της γραμματείας μας επιβεβαίωσαν πως χτύπησαν την κόρνα πριν την ακύρωση του time out, ωστόσο οι διαιτητές αποφάσισαν να συνεχίσουν το παιχνίδι και τον χρόνο. Για αυτό το συμβάν υποβάλαμε ένσταση».