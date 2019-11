Ρικ Πιτίνο: «Με την οικογένειά μου στο Thanksgiving»

Λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με την Μπασκόνια, στην οποία οι πράσινοι ήταν ισοπεδωτικοί, ο Ρικ Πιτίνο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, αναφέρθηκε για το δεύτερο ντεμπούτο του, με τους πράσινους, τόνισε τη χαρά του που συνεργάζεται ξανά με τον Νικ Καλάθη, ενώ ευχαρίστησε τους οπαδούς που τον έκαναν να νιώσει σαν να νιώσει μέλος της πράσινης οικογένειας.

Ο 67χρονος Αμερικανός τεχνικός τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πίσω πάλι με τον αρχηγό Νικ Καλάθη και την υπόλοιπη ομάδα. Απίθανη προσπάθεια και εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ. Ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς που με έκαναν να νιώσω σαν να είμαι οικογένειά του, την ημέρα του Thanksgiving».

So happy to be back with the Captain @Nick_Calathes15 and the team. Extraordinary effort by @paobcgr. Thank you fans for making me feel part of your family on Thanksgiving.