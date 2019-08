Επίσημο! Στην ΤΣΣΚΑ ο Τζέιμς

Η «βόμβα» του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε! Ο Μάικ Τζέιμς, μετά το επεισοδιακό διαζύγιο με την Αρμάνι Μιλάνο, υπέγραψε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας! Ο 29χρονος κόμπο γκαρντ ήταν ο παίκτης που έλειπε από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και η απόκτησή του απογειώνει τους Ρώσους.

⚡️@EuroLeague best scorer joins CSKA!⚡️



Guard @TheNatural_05 (28 y.o., 185 cm) signed 1-year contract with our club.



2018-19 season was statistically best for Mike. He was awarded with Alphonso Ford Trophy as the EuroLeague best scorer (19.8 points).#CSKAbasket pic.twitter.com/y7JAcJyzmv