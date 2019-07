Euroleague: Προπονητής της χρονιάς ο Ιτούδης (photos)

Ακόμα μια διάκριση για τον Δημήτρη Ιτούδη. Ο Έλληνας τεχνικός που οδήγησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην κατάκτηση της Euroleague για τη σεζόν 2018-2019, αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του, καλύτερος προπονητής της διοργάνωσης.

For the second time in his five seasons on CSKA Moscow's bench, @ItoudisD has been voted by his peers as the winner of the Alexander Gomelskiy Coach of the Year award.



Congrats! ???#CSKAbasket pic.twitter.com/S3ZY62vRTu