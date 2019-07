Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική ο Κούζμιτς

Το παγκόσμιο μπάσκετ αγωνιά για την υγεία του Όγκνιεν Κούζμιτς, ο οποίος ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής (14/7). Ο σέντερ του Ερυθρού Αστέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο σέντερ του Ερυθρού Αστέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Βελιγραδίου.

Όπως έγραψε ο Ισπανός δημοσιογράφος Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας στο twitter, οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του 29χρονου άσου.

«Μού είπαν από το Βελιγράδι πως ο Όγκνιεν Κούζμιτς συνεχίζει να χειρουργείται. Το καλό: Φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο και δεν έχει σοβαρά εγκεφαλικά τραύματα.

Το κακό: Επιβεβαιώθηκαν οι σοβαροί τραυματισμοί στο θώρακα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το οτιδήποτε για την κατάστασή του τις επόμενες 48 ώρες».

