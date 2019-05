Euroleague Final Four LIVE: Οι μεγάλοι ημιτελικοί στη Βιτόρια

Euroleague Final Four : Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη των δυο ημιτελικών της Ευρωλίγκας που διεξάγονται στη Βιτόρια…

Η ώρα για την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή Ευρώπης πλησιάζει. Το Final Four ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής (17/05) στη Βιτόρια, με τους δυο μεγάλους ημιτελικούς από τους οποίους θα αναδειχθεί το «ζευγάρι» του τελικού που θα διεκδικήσει την κατάκτηση της Euroleague τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι τέσσερις ομάδες έχουν φτάσει εδώ και μερικά 24ωρα στη Βιτόρια, η χώρα των Βάσκων κινείται σε ρυθμούς Final Four και πλέον τα βλέμματα όλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ συγκεντρώνονται στη «Fernando Buesa Arena».

Η αρχή γίνεται με τον πρώτο ημιτελικό, που είναι ο πρώτος τουρκικός «εμφύλιος» στην ιστορία των Final Four. Στις 19:00 η Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές του Εργκίν Αταμάν. Η Φενέρ συνεχίζει τις σερί παρουσίες αφού για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι στο Final Four ενώ η Εφές επιστρέφει σε αυτό μετά από 18 χρόνια!

Στις 22:00, θα γίνει η «τιτανομαχία» ανάμεσα στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με τις οκτώ συνεχόμενες παρουσίες στα Final Four, αντιμετωπίζει τη «Βασίλισσα» και κάτοχο του τίτλου που θέλει με τη σειρά της να φτάσει στο back to back, για τρίτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά τις κατακτήσεις του 1967 και του 1968. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, είναι δεδομένο πως θα στραφεί στη Βιτόρια και στο Final Four που… ξεκινά!

