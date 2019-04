Euroleague: Οι καλύτερες τάπες της Regular Season (video)

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και άπαντες ετοιμάζονται για τις μυθικές μάχες των play offs.

Οι άνθρωποι της διοργάνωσης σε ένα εντυπωσιακό βίντεο, προσφέρουν τις 10 καλύτερες τάπες από τις 30 αγωνιστικές της Euroleague.

Απολαύστε υπεύθυνα.

We're HYPED watching these ?



Here are the TOP 10 Blocks of the regular season ❌#GameON pic.twitter.com/qvDypCjbpB