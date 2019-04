Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Η ΚΑΕ βραβεύει τον Κώστα Τσαρτσαρή (video)

Αναλυτικά η ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υπενθυμίζει στους φιλάθλους της πως συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την καθοριστικής σημασίας αποψινή αναμέτρηση με την Buducnost VOLI Podgorica (4/4, 21.00), στο πλαίσιο της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague, το αποτέλεσμα της οποίας θα κρίνει την πρόκριση της ομάδας μας στα Playoffs.

Παράλληλα, τους ενημερώνει πως θα συνεχιστούν οι βραβεύσεις παλαίμαχων αθλητών του «τριφυλλιού» με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου.

Μετά τον Απόστολο Κόντο, τον Τάκη Κορωναίο, τον Μιχάλη Κυρίτση και τον Λιβέρη Ανδρίτσο, θα βραβευτεί μία ακόμη εμβληματική φυσιογνωμία του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Τσαρτσαρής.

Ο Κώστας Τσαρτσαρής γεννήθηκε στην Βέροια στις 17/10/1979 και ήταν ένα από τα σύγχρονα «4αρια» της εποχής του. Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το 2002 όντας σε ηλικία 23ων ετών και συνέχισε να φορά την πράσινη φανέλα ως το 2013 όταν και ολοκλήρωσε την πλούσια καριέρα του. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ το 1993 από τη Γ.Ε. Βέροιας, ενώ ακολούθησαν ο Φίλιππος Βέροιας, η ισλανδική Γκρίνταβικ, η Νήαρ Ηστ και το Περιστέρι, πριν φορέσει τα πράσινα.

Στα 11 χρόνια που παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, κατάφερε να κερδίσει 21 τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε τρεις φορές Πρωταθλητής Ευρώπης, δέκα φορές Πρωταθλητής Ελλάδας και οκτώ φορές Κυπελλούχος Ελλάδας σ’ έναν θεσμό που κατάφερε τρεις φορές ν’ αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του!

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τα κάτωθι σημεία:

Τα εκδοτήρια του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης», Λ. Αλεξάνδρας, Θύρα 10. (Ωράριο Λειτουργίας: Πέμπτη 4/4 10.00-18.00), Τηλ. Επικοινωνίας: 2106440010.

Με Ηλεκτρονική αγορά μέσω του viva.gr.

Τηλεφωνικά στο 11876 (Χρέωση από σταθερό: 0,96€ / λεπτό και από κινητό: 1,09€ / λεπτό).

Τηλέφωνα 2144022539 και 2144022543, Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 με 17.00.

Την Πέμπτη 4/4 θα λειτουργούν από τις 17.30 μέχρι τις 21.00 τα εκδοτήρια του ΟΑΚΑ. Τα σημεία των εκδοτηρίων είναι στο σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και στο Parking 5.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ενημερώνει πως τα εισιτήρια είναι αυστηρώς προσωπικά και ότι -βάσει νόμου- απαγορεύεται η μεταπώληση ή η ανταλλαγή τους. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά με τους παραπάνω νόμιμους τρόπους.

Παιδιά άνω των δύο ετών χρειάζονται εισιτήριο για την είσοδό τους στο γήπεδο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ σας υπενθυμίζει πως για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αναφορά του ΑΜΚΑ (Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)!

